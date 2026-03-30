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Cấm cầu Long Biên, người dân bên bờ sông Hồng chật vật tìm lối đi làm

(Dân trí) - Việc cấm cầu Long Biên khiến hành trình đi làm của nhiều người dân sống ở bờ Bắc sông Hồng thêm nhọc nhằn, gặp cảnh ùn tắc kéo dài nhiều giờ.
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