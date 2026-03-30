Cấm cầu Long Biên, ùn tắc kéo dài do phương tiện đổ dồn về cầu Chương Dương

Từ 9h ngày 28/3, cầu Long Biên chính thức rào chắn hai làn đường dành cho người đi bộ, xe máy và xe thô sơ, tạm dừng lưu thông trong 60 ngày để phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì đột xuất.

Theo phương án phân luồng, các phương tiện xe máy và xe thô sơ có nhu cầu di chuyển theo hướng phường Bồ Đề - Hoàn Kiếm được hướng dẫn đi theo tuyến Long Biên 1, Long Biên 2, dọc đường Long Biên - Xuân Quan, sau đó rẽ lên cầu Chương Dương để tiếp tục hành trình.

Việc cấm lưu thông qua cầu Long Biên khiến dòng xe đổ dồn về hướng cầu Chương Dương, tạo áp lực lớn lên trục giao thông này.

Ghi nhận trong sáng 30/3, buổi sáng đầu tuần, lưu lượng phương tiện từ khu vực phường Bồ Đề di chuyển về quận Hoàn Kiếm tăng cao trong khung giờ cao điểm.

Từ 6h30 sáng, dòng phương tiện đông đúc bắt đầu ùn ứ kéo dài trên tuyến đê Xuân Quan. Lượng xe máy, xe thô sơ dồn về tăng cao khiến các hướng lên cầu Chương Dương đều rơi vào tình trạng ùn tắc, di chuyển khó khăn trong giờ cao điểm đầu tuần.

Hình ảnh từ trên cao cho thấy khu vực lên cầu Chương Dương có mật độ phương tiện rất lớn, khi dòng phương tiện từ đê Xuân Quan và hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ dồn lại, tạo áp lực giao thông đáng kể tại nút giao này trong giờ cao điểm.

Nhiều phương tiện tìm mọi cách len lỏi, thậm chí leo lên hè đường, bờ kè đê để tránh điểm ùn ứ, khiến tình hình giao thông khu vực càng thêm lộn xộn.

Đến 7h30 sáng, tình trạng ùn tắc tại khu vực đê Xuân Quan dẫn lên cầu Chương Dương vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt".

Không chỉ mặt đê ken đặc xe cộ, mà cả tuyến đường phía dưới cũng chật kín phương tiện, các dòng xe nhích từng đoạn, di chuyển hết sức khó khăn.

Lực lượng chức năng căng mình điều tiết, phân luồng nhằm giảm áp lực ùn tắc tại khu vực khi lưu lượng phương tiện đổ về quá lớn.

Người đi xe đạp gặp khó khăn khi di chuyển lên cầu Chương Dương, bị bao vây giữa hàng trăm phương tiện ùn tắc, phải len lỏi từng chút một để tìm lối đi.

8h sáng, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm trên đường Nguyễn Văn Cừ hướng lên cầu Chương Dương.

Nhiều phương tiện xe máy tìm cách leo lên vỉa hè để tránh dòng xe ùn tắc, khiến tình hình giao thông càng trở nên lộn xộn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Việc tạm dừng lưu thông qua cầu Long Biên trong 60 ngày dự kiến sẽ khiến tình hình giao thông trong khu vực thêm phần căng thẳng. Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc trong giờ cao điểm.