Cài nhầm số khi quay đầu, ô tô gây ra va chạm

Tài xế chiếc Honda CR-V đã có tình huống cài nhầm số trong khi đang quay đầu, khiến chiếc xe bị vọt về phía sau, va chạm với một ô tô khác đang đậu trên đường.
