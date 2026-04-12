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Cách thiết lập ID Y tế trên iPhone phòng trường hợp khẩn cấp

Trong những tình huống khẩn cấp, ID Y tế trên iPhone có thể giúp người xung quanh nhanh chóng liên hệ người thân và nắm được tiền sử bệnh của chủ máy.
Đọc thêm : Cách thiết lập ID Y tế trên iPhone phòng trường hợp khẩn cấp