Cách thiết lập ID Y tế trên iPhone phòng trường hợp khẩn cấp

Nhiều người dùng iPhone chưa để ý rằng thiết bị này có sẵn tính năng ID Y tế, cho phép hiển thị một số thông tin quan trọng ngay cả khi điện thoại đang khóa màn hình.

Thông qua tính năng này, người hỗ trợ có thể xem nhanh các dữ liệu cần thiết như tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh, thông tin dị ứng hoặc số liên hệ khẩn cấp để kịp thời phối hợp xử lý trong trường hợp bất ngờ xảy ra sự cố.

Thực tế, không ít tình huống cấp cứu gặp khó khăn chỉ vì người xung quanh không thể xác định được danh tính, bệnh sử hoặc cách liên lạc với người thân của nạn nhân. Vì vậy, việc chủ động thiết lập sẵn thông tin trên điện thoại được xem là một cách đơn giản nhưng hữu ích để giảm bớt rủi ro.

Dù không phải tính năng mới, ID Y tế vẫn chưa được nhiều người chú ý và sử dụng thường xuyên. Trong khi đó, đây lại là một cài đặt nhỏ nhưng có thể phát huy tác dụng trong những thời điểm quan trọng.

