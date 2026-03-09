Video
video cùng chuyên mục

Cách tắt tính năng Tầm với trên iPhone trong vài bước đơn giản

Tính năng Tầm với giúp thao tác bằng một tay dễ hơn nhưng cũng khiến nhiều người dùng iPhone bấm nhầm. Người dùng có thể tắt nhanh chỉ với vài thiết lập trong máy.
Đọc thêm : Cách tắt tính năng Tầm với trên iPhone trong vài bước đơn giản