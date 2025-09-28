Video
video cùng chuyên mục

Cách rùa biển nằm ngủ dưới nước

Hình ảnh một con rùa biển nằm ngủ dưới đáy đại dương khiến nhiều người kinh ngạc, khi con vật thở ra bong bóng để giúp cơ thể không bị nổi lên, cũng như để giữ cho ô xy trong cơ thể khi đang ngủ.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Sự thật về video chim phượng hoàng tung cánh giữa trời