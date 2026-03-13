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Cách khóa ứng dụng trên iPhone chỉ với vài thao tác đơn giản

Không cần cài thêm phần mềm ngoài, người dùng iPhone có thể khóa các ứng dụng riêng tư ngay trên máy chỉ bằng vài bước thiết lập nhanh chóng.
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