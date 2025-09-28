Video
video cùng chuyên mục

Cách giúp loài chim cánh cụt di chuyển nhanh hơn trên mặt băng

Thay vì di chuyển bằng 2 chân như thường thấy, chim cánh cụt có thể áp sát bụng xuống mặt băng và dùng 2 chân để đẩy, giúp loài vật này có thể di chuyển nhanh hơn.
