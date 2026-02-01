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Cách cá sấu sống sót qua mùa đông lạnh giá

Đoạn video được ghi lại trong mùa đông khác nghiệt tại bang Louisiana (Mỹ) sẽ cho thấy kiểu ngủ đông độc đáo của cá sấu.
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