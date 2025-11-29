Video
video cùng chuyên mục

Các tiết mục của nghệ sĩ hát bội TPHCM và khách quý từ New Zealand

Chương trình giao lưu giữa Nhà hát Nghệ thuật hát bội TPHCM và đoàn nghệ thuật New Zealand diễn ra trong không khí ấm cúng, vui vẻ.
Đọc thêm : Nghệ sĩ hát bội TPHCM học hỏi tinh thần văn hóa cùng đoàn New Zealand