Video
video cùng chuyên mục

Các nghị sĩ Mexico túm tóc, ẩu đả trong cuộc họp lập pháp

Một nhóm nữ nghị sĩ trong Hội đồng lập pháp của thủ đô Mexico City đã xô xát vào ngày 15/12, khi các máy quay phát trực tiếp cảnh họ túm tóc nhau và ẩu đả.
Đọc thêm : Các nghị sĩ Mexico túm tóc, ẩu đả trong cuộc họp lập pháp