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Các mục tiêu của Iran bị tấn công trong chiến dịch quân sự của Mỹ

Mỹ tuyên bố các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran đã giảm mạnh sau nhiều ngày chiến sự.
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