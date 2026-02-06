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Các màn trình diễn ngoạn mục tại triển lãm hàng không Singapore

Singapore ngày 3/2 đã khai mạc sự kiện hàng không lớn nhất châu Á - Triển lãm Hàng không Singapore - với sự tham gia của hơn 1.000 công ty.
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