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Các kỹ sư tiếp năng lượng cho robot hình người tham gia chạy bán marathon

Để hoàn thành đường chạy bán marathon (21,0975 km), robot hình người cũng cần phải trải qua quá trình tiếp năng lượng và “nghỉ xả hơi” như con người.
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