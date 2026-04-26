Clip “thang máy chở người bất ngờ rơi tự do” nổi bật tuần qua

Khoảnh khắc thang máy bất ngờ rơi tự do khi có người bên trong

Camera bên trong thang máy tại một chung cư ở thủ đô Beirut (Liban) đã ghi lại được khoảnh khắc thang máy bị rơi tự do khi bên trong có hai người đàn ông.

Những người này đã thể hiện sự hoảng sợ và ôm đầu khi thang máy lao nhanh xuống đất. Vụ việc khiến cả hai bị thương nặng.

Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định vì cả hai đã sử dụng thang máy để vận chuyển nhiều thùng gạch men, khiến thang bị quá tải dẫn đến đứt cáp.

Hình ảnh choáng ngợp khi lặn xuống bể bơi sâu nhất thế giới

Người đàn ông không sử dụng bình dưỡng khí, nhưng vẫn liều lĩnh lặn xuống bể bơi sâu nhất thế giới, khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy ngộp thở.

Bể bơi sâu nhất thế giới hiện nay là Deep Dive Dubai, nằm trong khu phức hợp thể thao Nad Al Sheba tại Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất), với độ sâu lên đến 60,02 m.

Bể được thiết kế như một thành phố bị bỏ hoang chìm sâu dưới nước, với các chi tiết như tường đổ nát, phòng nội thất, xe hơi bị nhấn chìm... Tạo cảm giác như đang lặn khám phá một thành phố dưới đáy biển.

Trên thực tế, chỉ những thợ lặn sử dụng bình dưỡng khí và giàu kinh nghiệm mới có thể lặn xuống đáy của bể bơi này.

Mẹ phản ứng cực nhanh cứu con nhỏ khỏi cú ngã nguy hiểm

Người mẹ xoay chiếc xe đẩy vô tình làm con bị mất đà và ngã lộn cổ. Dù vậy, người phụ nữ vẫn phản ứng cực nhanh, kịp chụp lấy đứa trẻ giúp tránh được một cú ngã lộn đầu nguy hiểm từ trên cao.

Những khoảnh khắc hài hước tại cuộc thi chạy bán marathon dành cho robot hình người

Cuộc thi chạy bán marathon dành cho robot hình người vừa được diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Bên cạnh những robot hình người được đầu tư mạnh về công nghệ và có tốc độ cao để cạnh tranh chức vô địch, không ít công ty phát triển robot tham dự cuộc thi với mục đích học hỏi và giới thiệu những mẫu robot hình người ngộ nghĩnh của mình.

Đoạn video ghi lại hình ảnh những robot hình người trong kiểu dáng đáng yêu và những sự cố hài hước trên đường chạy khiến nhiều người chứng kiến phải bật cười.

Các kỹ sư tiếp năng lượng cho robot hình người tham gia chạy bán marathon

Để hoàn thành cự ly bán marathon (21,0975km), robot hình người cũng cần được tiếp năng lượng và “nghỉ” như con người.

Đoạn video ghi lại tại cuộc thi chạy bán marathon dành cho robot hình người ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cho thấy các kỹ sư làm mát pin bằng đá khô và bôi trơn các khớp của robot.

Điều này cho thấy robot không có nguồn năng lượng vô hạn và không thể hoạt động liên tục, mà vẫn cần được nghỉ ngơi, bảo dưỡng sau thời gian dài vận động với cường độ cao.

Khung cảnh tuyệt đẹp tại hang Sơn Đoòng

Hình ảnh tuyệt đẹp tại hang Sơn Đoòng (Quảng Trị) đã được cộng đồng mạng toàn cầu chia sẻ, khiến không ít người mong ước được một lần đặt chân đến nơi đây.

Quá trình máy bay cất cánh tại sân bay nguy hiểm nhất thế giới

Nằm ở độ cao hơn 2.800m so với mực nước biển, sân bay Lukla tại thị trấn Lukla (Nepal) được đánh giá là một trong những sân bay nguy hiểm nhất thế giới. Sân bay có đường băng dài chỉ 527m, rộng 30m, độ dốc lên tới 11% và không có hệ thống dẫn đường điện tử, khiến việc cất, hạ cánh trở thành thử thách lớn với các phi công.

Sân bay này yêu cầu phi công phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và có nhiều kinh nghiệm mới được phép khai thác.

Đoạn video ghi lại quá trình cất cánh của một máy bay tại Lukla, qua đó cho thấy mức độ nguy hiểm trong quá trình vận hành tại sân bay này.

Nhóm người đang ngồi chơi bài suýt bị cục nóng điều hòa từ trên cao rơi trúng

Nhóm người đang ngồi chơi bài dưới sân chung cư tại thành phố Đông Hoản (Trung Quốc) đã suýt bị một cục nóng điều hòa từ trên cao rơi trúng.

Không rõ cục nóng điều hòa rơi từ tầng nào và lý do vì sao lại rơi xuống như vậy. Sự việc may mắn không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Khoảnh khắc máy bay va quệt dây điện, tóe lửa khi hạ cánh khẩn cấp

Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc một máy bay cỡ nhỏ trong quá trình hạ cánh khẩn cấp xuống đường đã vô tình va quệt vào đường dây điện.

Vụ va chạm gây tóe lửa, khiến mất điện trên diện rộng và làm máy bay bị lật úp. Thời điểm xảy ra sự việc, trên máy bay chỉ có một phi công 70 tuổi. Người này được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc xảy ra tại quận Monterey, bang California (Mỹ). Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Học sinh phản ứng nhanh, hỗ trợ cô giáo ngất xỉu do tụt huyết áp

Camera giám sát tại một trường học ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) ghi lại khoảnh khắc một cô giáo có dấu hiệu mệt khi đang đứng trên bục giảng. Không muốn làm ảnh hưởng đến học sinh, cô đã âm thầm đi ra hành lang.

Tuy nhiên, các học sinh trong lớp đã nhận thấy biểu hiện bất thường nên nhanh chóng chạy theo. Nhờ đó, các em kịp thời đỡ cô khi cô bị ngất xỉu.

Nguyên nhân được xác định là do tụt huyết áp, khiến cô choáng và ngất. Sự việc không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng khiến cộng đồng mạng Trung Quốc cảm động trước tình cảm giữa cô và trò.