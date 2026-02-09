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Các chuyên gia của Tổ chức Guinness đang đo đạc chiều dài của Ibu Baron

Một con trăn gấm tại Indonesia vừa được Tổ chức kỷ lục Guinness công nhận là “trăn hoang dã dài nhất thế giới”.
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