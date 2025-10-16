Video
Các chiến sỹ dọn bùn đất giúp người dân ở Thái Nguyên

Trung úy Nam không thể quên khoảnh khắc đầu tiên khi anh cùng đồng đội tới nơi. Đó là cảnh tượng tan hoang với những lớp bùn đất dày tới 60cm.
