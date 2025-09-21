Video
video cùng chuyên mục

Các bác sĩ nỗ lực cứu mạng người đàn ông ngưng tim, ngưng thở

Các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực hết mình để cứu sống người đàn ông ngưng tim, ngưng thở.
Đọc thêm : Clip “cô gái làm rơi iPhone 17 Pro ngay khi mở hộp” nổi bật tuần qua