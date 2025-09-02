Video
video cùng chuyên mục

Cả xóm tưng bừng mừng Tết Độc lập 2/9

Anh Hải cho biết, năm nay càng vui hơn khi mỗi người dân được nhận khoản tiền 100.000 đồng của Chính phủ để mừng ngày Độc lập. Cả xóm vui như Tết.
