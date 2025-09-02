Nhận tiền 100.000 đồng, cả xóm căng bạt làm hàng chục mâm mở tiệc mừng 2/9

Cả xóm tưng bừng mừng Tết Độc lập

Suốt hơn chục năm qua, cứ đến dịp 2/9, không khí ở xóm Cây Đa Chợ thuộc khu 6, xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ (trước là xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) lại tưng bừng khí thế hơn thường lệ.

Bởi cứ vào ngày này, cả xóm sẽ tổ chức bữa tiệc lớn, hòa chung không khí mừng Tết Độc lập của cả dân tộc.

Căng bạt chào mừng các thành viên của xóm Cây Đa Chợ về dự tiệc 2/9 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tinh thần đoàn kết gắn bó của cả xóm là điều khiến tôi hạnh phúc và tự hào nhất. Vào ngày này, dù ai ở nơi xa cũng cố gắng sắp xếp về nhà, cùng bà con làng xóm làm vài chục mâm cỗ ăn chung vui. Nghĩa tình ấy được duy trì hơn 10 năm qua", anh Nguyễn Minh Hải, một người dân địa phương chia sẻ.

Cả xóm tưng bừng mừng Tết Độc lập 2/9 (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Anh Hải cho biết, năm nay càng vui hơn khi mỗi người dân được nhận khoản tiền 100.000 đồng của Chính phủ để mừng ngày Độc lập. Cả xóm vui như Tết. Các thanh niên còn in thêm vải bạt chào mừng, căng từ ngoài cổng cho tới khu vực bên trong, càng tăng thêm không khí rộn ràng.

Trong khi các chị em phụ nữ từ sáng sớm đã xắn tay chuẩn bị thực phẩm. Bất kể già trẻ lớn bé, mỗi người đều được sắp đặt công việc cho phù hợp. Tiếng dao thớt, mùi xào nấu thơm khắp xóm.

Cả xóm làm hàng chục mâm, vui vẻ ăn liên hoan mừng Tết Độc lập (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tối 1/9, 15 mâm cỗ được bày biện ngon mắt. Phía trên là tấm vải bạt lớn được căng từ sớm phòng trường hợp mưa tới bất chợt.

Sau lời khai tiệc của bác trưởng thôn, cả xóm khoảng 20 hộ gia đình hân hoan ngồi vào mâm. Vẫn là những món ăn thường thấy như gà luộc, xôi, nộm, canh rau, nhưng sự ấm áp gắn bó tình nghĩa làng xóm khiến bữa tiệc thêm phần rôm rả.

Nam giới vào bếp nấu nướng dọn dẹp, chị em chỉ việc hát karaoke

Cũng trong bầu không khí hân hoan mừng ngày Quốc khánh 2/9 của dân tộc, người dân ở xóm Nhà Thờ thuộc xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình (tỉnh Hà Nam cũ), cùng nhau làm gần chục mâm cỗ ăn mừng. Bữa tiệc này được người dân duy trì gần 10 năm qua.

Anh Công Hùng, 36 tuổi, cho biết, liên hoan dịp 2/9 là hoạt động thường niên của xóm. Vào dịp này, mỗi người đóng góp 50.000 đồng để mua thực phẩm, làm bữa cơm chung vui. Nhưng năm nay có khoản tiền hỗ trợ 100.000 đồng/cá nhân, nên tiệc to hơn hẳn.

"Ngày 31/8, cả xóm tôi đã nhận được tiền hỗ trợ. Mọi người đều vui mừng phấn khởi vì nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Đảng và Nhà nước", anh Hùng nói.

Do năm nay, một số thanh niên trẻ trong xóm rủ nhau lên Hà Nội xem diễu binh diễu hành, nên số lượng người tham gia có phần giảm hơn mọi năm. Tuy nhiên không khí buổi tiệc có phần tưng bừng hơn vì tinh thần ai nấy đều phấn khởi.

Ở một số nơi, phái mạnh đảm nhận việc nấu nướng dọn dẹp cho cả xóm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thực phẩm được các chị em trong xóm rủ nhau lựa mua. Nhà nào có sẵn thực phẩm sẽ bỏ ra để cả xóm mua chung, nhưng không thể thiếu gà, bò, chó.

Một điều đặc biệt ở xóm Nhà Thờ đó là việc đi chợ búa dành cho chị em phụ nữ. Trong khi lúc vào bếp và dọn dẹp đều do cánh đàn ông đảm nhiệm. Tiệc 2/9 năm nay do 6 thanh niên thạo việc chuyên nấu cỗ đứng ra đảm nhận.

"Các thanh niên trong xóm nổi tiếng đảm đang, tranh hết việc của phụ nữ nên chị em chúng tôi chỉ việc ăn uống và hát karaoke", chị T., một người dân trong xóm vui vẻ chia sẻ.

Mâm cơm của ngày 2/9 năm nay có phần phong phú hơn, từ gà luộc, thịt chó hấp, rượu mận cho tới bò xào, giò, xôi, rau củ luộc và cơm canh. Tiệc gần chục mâm được tổ chức ngay tại nhà anh Hùng cũng là nhà trưởng xóm.

Anh Hùng cho biết, tinh thần đoàn kết gắn bó là điều khiến anh tự hào nhất về nơi cư trú của mình. Như luật bất thành văn, bất cứ hộ gia đình nào trong xóm có việc hiếu hỉ, các nhà xung quanh đều chung tay góp sức không ai được vắng mặt.

"Tết Độc lập năm nay càng thêm ý nghĩa khiến chúng tôi tin tưởng hơn vào đất nước. Mong Việt Nam ngày càng phát triển, người dân đoàn kết để dân tộc cùng tiến lên", anh Hùng nói.