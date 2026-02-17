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Cả xóm trồng hoa trang, mai vàng cho khách tham quan miễn phí

6 năm nay, con xóm nhỏ ở ấp Tân Long, xã Tân Dương, Đồng Tháp cứ Tết đến là rực rỡ sắc màu nhờ hàng rào bằng hoa trang và mai vàng do người dân trồng.
Đọc thêm : Dân rủ nhau làm hàng rào bằng mai vàng, hoa trang cho du khách chụp ảnh