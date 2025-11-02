Video
Cá voi tiếp cận ngư dân để nhờ gỡ những con hà ra khỏi đầu

Một con cá voi sống tại vùng đầm phá Ojo de Liebre (Mexico) đã tiếp cận một ngư dân để nhờ người này gỡ bỏ những con hà biển đang bám trên đầu của mình.
