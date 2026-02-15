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Cá voi sát thủ chơi đùa với con mồi trước khi ăn thịt

Hai con cá voi sát thủ chơi đùa với một cá mặt trời, trước khi kết liễu và ăn thịt con mồi xấu số.
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