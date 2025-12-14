Video
video cùng chuyên mục

Cá voi sát thủ bất ngờ lao lên mặt nước, hất tung cá heo lên không trung

Trong tình huống này, cá voi sát thủ đang săn đuổi cá heo để ăn thịt và dường như kẻ đi săn đang chơi đùa với con mồi trước khi kết liễu mạng sống.
