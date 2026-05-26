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Cá voi săn mồi trong khu bảo tồn biển Hòn Mun

(Dân trí) - Một con cá voi được ghi nhận xuất hiện tại khu vực Hòn Mun (tỉnh Khánh Hòa). Nó liên tục ngoi lên mặt nước săn mồi, thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách.
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