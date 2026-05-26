Ngày 26/5, lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đơn vị vừa ghi nhận hình ảnh một con cá voi xuất hiện tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt Hòn Mun, thuộc vịnh Nha Trang.

Theo video được ghi lại, cá voi nhiều lần ngoi lên mặt nước để săn mồi giữa vùng biển trong xanh. Sự xuất hiện của loài động vật biển cỡ lớn này khiến nhiều du khách thích thú.

Cá voi săn mồi trong khu bảo tồn biển Hòn Mun (Video: Ban Quản lý vịnh Nha Trang).

Đại diện Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết thời gian gần đây khu vực vịnh liên tục ghi nhận cá voi xuất hiện. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường sinh thái biển tại địa phương đang dần phục hồi.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đề nghị người dân không tiếp cận quá gần cá voi, gây tiếng ồn hoặc điều khiển phương tiện bám theo cá vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và hành vi sinh học của loài này.

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, mọi hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ cá voi sẽ bị xử lý theo pháp luật.