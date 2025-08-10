Video
Cá thể hổ quý hiếm bất ngờ lao ra giữa đường cao tốc

Camera hành trình trên ô tô đã ghi lại được khoảnh khắc một cá thể hổ Amur quý hiếm bất ngờ lao ra giữa đường cao tốc từ một khu rừng gần đó tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.
