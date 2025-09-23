Video
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và diễn viên Đại An đến công an TPHCM làm việc

Sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng diễn viên Đại An đến trụ sở Công an TPHCM làm việc liên quan MV nghi dính logo cá độ.
