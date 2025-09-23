Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến Công an TPHCM làm việc

Sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến trụ sở Công an TPHCM làm việc sau lùm xùm vụ MV “Anh em trước sau như một” dính nghi án gắn logo của trang cá độ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 7h45, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đi trên chiếc ô tô hiệu Kia đến trụ sở Công an TPHCM trên đường Trần Hưng Đạo. Nam ca sĩ ngồi trên xe một lúc trước khi bước xuống để làm thủ tục vào trụ sở Công an TPHCM.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đến trụ sở Công an TPHCM làm việc (Ảnh: Lê Trai)

Ngoài Ưng Hoàng Phúc, một diễn viên đóng trong MV là Đại An cũng đến Công an TPHCM làm việc. Cả 2 đeo khẩu trang đen.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Cả 5 người cùng góp mặt trong MV “Anh em trước sau như một” là bài hát chủ đề của bộ phim ngắn cùng tên ra mắt vào tối 21/9.

Sản phẩm này sau khi ra mắt được các thành viên trong nhóm cùng đăng tải trên kênh YouTube cá nhân.

Diễn viên Đại An đến Công an TPHCM làm việc (Ảnh: Lê Trai).

Tuy nhiên, MV vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội khi bị khán giả phát hiện có chi tiết gắn logo liên quan đến website cá độ. Ít giờ sau, bản MV này không còn dấu vết logo trên, dấy lên nghi vấn sản phẩm đã bị xóa rồi đăng tải lại phiên bản mới.

Trao đổi với phóng viên Dân trí trưa 22/9, đại diện truyền thông của Ưng Hoàng Phúc khẳng định rằng, phiên bản phát hành trên kênh của nam ca sĩ từ đầu (từ ngày 18/9) không có hình ảnh website cá độ và phía Ưng Hoàng Phúc cũng không thực hiện xóa hay chỉnh sửa MV.

Người đại diện nhấn mạnh rằng, những gì liên quan đến bản MV trên kênh nghệ sĩ khác không thuộc phạm vi quản lý của Ưng Hoàng Phúc.

Trên trang cá nhân, Ưng Hoàng Phúc cũng lên tiếng: "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, tôi xin chia sẻ là tôi không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của tôi cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó".