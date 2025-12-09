Video
Ca sĩ Tùng Dương hát "Tái sinh" đạt 48 triệu lượt xem

"Tái sinh", ca khúc mở đầu album Multiverse (Đa vũ trụ) của Tùng Dương, ra mắt vào tháng 11/2024, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay khi phát hành.
