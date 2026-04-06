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Ca sĩ Quốc Thiên thể hiện bài hát "50 năm về sau"

Sau khi được chuyển ngữ từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt, ca khúc "50 năm về sau" được nhiều ca sĩ thể hiện, gồm: Quốc Thiên, Anh Tú, Tùng Dương...
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