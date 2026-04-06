AI hát "50 năm về sau" hút 13 triệu lượt nghe, nhiều ca sĩ cover

Ca khúc "50 năm về sau" do ca sĩ AI thể hiện thu hút hàng triệu view (Video: YouTube Tuyền Chế).

Bài hát 50 năm về sau phiên bản do ca sĩ AI thể hiện đang trở thành một hiện tượng đáng chú ý trên các nền tảng số. Chỉ tính riêng trên YouTube, bản nhạc đã thu hút khoảng 13 triệu lượt nghe sau vài tháng phát hành.

Từ một bản nhạc Hoa ít được biết đến tại Việt Nam, ca khúc bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ nhờ phiên bản chuyển ngữ tiếng Việt và cú hích từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo tìm hiểu, 50 năm về sau được chuyển ngữ từ ca khúc tiếng Trung do Hải Lai A Mộc sáng tác và thể hiện. Phiên bản lời Việt do Đặng Thanh Tuyền thực hiện. Ban đầu, ca khúc không tạo được nhiều chú ý khi được chính tác giả lời Việt đăng tải trên mạng xã hội. Phải đến cuối năm 2025, khi được thể hiện bằng giọng ca AI, bài hát mới thực sự bùng nổ, lan rộng trên YouTube, TikTok, Threads và nhiều nền tảng khác.

Không chỉ dừng lại ở lượt xem "khủng", ca khúc còn tạo ra hiệu ứng sử dụng rộng rãi trong các video về tình yêu, đám cưới và đời sống thường nhật.

Nhiều người dùng mạng xã hội trích dẫn câu hát: “Nguyện cầu đến 50 năm về sau/ Được quấn quýt luôn bên cạnh nhau” như một lời cam kết về tình yêu bền vững. Sự lan tỏa này tiếp tục được củng cố khi nhiều ca sĩ như Tùng Dương, Quốc Thiên, Dương Edward, Anh Tú... thực hiện các bản cover với phong cách riêng.

Chị Đặng Thanh Tuyền - người chuyển ngữ ca khúc "50 năm về sau" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về cơ duyên viết lời Việt cho ca khúc, chị Đặng Thanh Tuyền, cho biết chị tình cờ nghe bản gốc tiếng Trung trong thời điểm em gái chuẩn bị đám cưới.

“Tôi thấy bài hát rất hợp để hát trong ngày cưới nên nảy ra ý tưởng chuyển ngữ sang tiếng Việt. Vì không biết tiếng Trung, tôi phải dựa vào bản dịch nghĩa cơ bản rồi tự viết lại”, chị nói.

Theo chị Tuyền, việc chuyển ngữ ca khúc khác với dịch văn bản thông thường. Nếu như dịch sách chỉ cần đúng và hay, thì với âm nhạc, người viết còn phải đảm bảo lời ca khớp với giai điệu, không thừa không thiếu âm tiết, đồng thời xử lý thanh điệu tiếng Việt sao cho không bị “cưỡng âm”.

“Tôi phải tính cả cách gieo vần để câu hát có sự liên kết, nghe tự nhiên, có thể lặp lại nhiều lần mà không chán”, chị cho biết.

Người viết lời Việt cho 50 năm về sau thừa nhận đây là công việc khó, nhưng cũng mang lại nhiều hứng thú. Chị ước tính phần lời Việt giữ được hơn 90% nội dung so với bản gốc.

Một số từ như “la đà”, “lãng đãng” được chị chủ động sáng tạo thêm trong quá trình viết và cũng là những đoạn được khán giả yêu thích.

Sau khi hoàn thành lời Việt, chị Tuyền đã thu âm ca khúc này, nhận được một số sự quan tâm trên mạng xã hội. Dù vậy, phải đến khi ca khúc được thể hiện bằng công nghệ AI, hiệu ứng lan tỏa mới thực sự bùng nổ.

Bản gốc ca khúc "50 năm về sau" của ca sĩ Trung Quốc Hải Lai A Mộc (Video: YouTube Hailaiamu).

“Khi F47 và Mechill cover bằng AI khiến bài hát trở nên nổi tiếng, tôi khá bất ngờ nhưng cũng rất vui”, chị Tuyền chia sẻ.

Theo chị, đây là minh chứng cho việc một sản phẩm âm nhạc có thể được “kích hoạt” lại nhờ công nghệ và cách tiếp cận mới.

Chị Đặng Thanh Tuyền (38 tuổi) học nhạc lý và đàn organ cơ bản ở Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Chị từng sáng tác các ca khúc như Đám cưới đi em, Giới hạn, Hạnh phúc giả vờ, Chuyện nghề bác sĩ đăng tải trên kênh cá nhân.

Chị Tuyền nhận xét: "Việc nhiều ca sĩ chuyên nghiệp cover ca khúc cũng góp phần đưa 50 năm về sau đến gần hơn với công chúng. Mỗi người một màu sắc khác nhau, tôi không đánh giá ai hát hay hơn, nhưng tôi thấy biết ơn vì từ đó có thêm nhiều cơ hội và mối quan hệ trong âm nhạc”.

Dù ca khúc đạt được sức lan tỏa lớn, Đặng Thanh Tuyền khiêm tốn khi nói về bản thân. Chị cho biết không nhận mình là nhạc sĩ hay ca sĩ chuyên nghiệp, mà chỉ là người yêu âm nhạc và sáng tác bằng đam mê.

Tuy nhiên, hiệu ứng từ ca khúc đang mở ra những hướng đi mới cho chị. Trong thời gian tới, chị mong muốn phát triển theo hướng tự sáng tác hoàn chỉnh, bao gồm cả giai điệu và ca từ, thay vì chỉ dừng lại ở chuyển ngữ.

Ca sĩ Quốc Thiên thể hiện bài hát "50 năm về sau" (Video: Facebook nhân vật).

Hiện tượng ca khúc 50 năm về sau cho thấy một xu hướng đáng chú ý của thị trường âm nhạc. Từ một bản nhạc gốc nước ngoài, qua bàn tay chuyển ngữ và sự hỗ trợ của AI, ca khúc đã tìm được đời sống mới trong cộng đồng người nghe Việt Nam.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, ưu điểm lớn của AI là khả năng xử lý và tái tạo giọng hát gần như hoàn hảo về mặt kỹ thuật - từ việc chỉnh nhịp, kiểm soát cao độ đến tạo độ dày và nội lực.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa kỹ thuật hoàn hảo và cảm xúc tự nhiên trong âm nhạc.

Thực tế, nhiều ca khúc AI như Say một đời vì em, Mưa chiều (phiên bản rock) hay Đà Lạt còn mưa không em? đã và đang thu hút lượng lớn người nghe, cho thấy khả năng kết nối cảm xúc với khán giả.