Video
video cùng chủ đề

Ca sĩ Mỹ Tâm: "Buổi sáng ở nhà vườn của tôi là dậy sớm uống trà và làm thơ"

Trong Showbiz 8, ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ về kỷ niệm tại đại lễ A80, cuộc sống ở nhà vườn và live concert sắp diễn ra ở Hà Nội.
Đọc thêm : Ca sĩ Mỹ Tâm: "Buổi sáng ở nhà vườn của tôi là dậy sớm uống trà và làm thơ"