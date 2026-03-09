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Ca sĩ Minh Ngọc trình diễn "Ba Quan rước kiệu đi ngựa"

Sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian, hình ảnh lễ hội truyền thống và quy mô dàn dựng hiện đại khiến phần mở màn của Minh Ngọc trở thành điểm nhấn khác biệt trong đêm nhạc.
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