"Ngọc nữ quan họ” Minh Ngọc tái hiện lễ hội Bắc Bộ trên sân khấu lớn

Tối 8/3, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), ca sĩ Minh Ngọc mang đến một trong những tiết mục đặc biệt khi mở màn Đấu trường Sấm concert bằng ca khúc dân gian Ba Quan rước kiệu đi ngựa.

Trong đêm nhạc quy tụ hơn 20 nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích, phần trình diễn mang âm hưởng dân gian của cô tạo nên màu sắc khác biệt, gợi mở không khí lễ hội ngay từ những phút đầu chương trình trước gần 50.000 khán giả.

Ca sĩ Minh Ngọc trình diễn "Ba Quan rước kiệu đi ngựa" (Video: Nhân vật cung cấp).

Tiết mục được dàn dựng như một nghi lễ rước hội miền Bắc. Trên sân khấu, đoàn rước với 12 con ngựa thật xuất hiện trước, theo sau là chiếc kiệu cổ được thiết kế bằng voan tạo hiệu ứng bóng mờ huyền ảo.

Giữa không gian sân khấu hoành tráng với hệ thống ánh sáng, dàn dựng nhiều lớp, Minh Ngọc xuất hiện trên kiệu như nhân vật trung tâm của đoàn rước, tái hiện không khí lễ hội truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Ca sĩ Minh Ngọc trình diễn "Ba Quan rước kiệu đi ngựa" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ ca sĩ nổi bật giữa đoàn rước với những lá cờ hội màu vàng rực, kiệu lớn phủ voan cùng những dải lụa tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại. Âm nhạc dân gian vang lên trong không gian sân khấu hiện đại, xung quanh Minh Ngọc là dàn vũ công và đoàn rước tạo thành đội hình nhiều lớp, khiến tiết mục giống như một cuộc rước hội thực sự bước lên sân khấu concert.

Sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian, hình ảnh lễ hội truyền thống và quy mô dàn dựng hiện đại khiến phần mở màn của Minh Ngọc trở thành điểm nhấn khác biệt trong đêm nhạc vốn tập trung nhiều màu sắc pop và EDM.

“Những sân khấu lớn với đông khán giả và sức lan tỏa mạnh mẽ sẽ giúp các giá trị âm nhạc truyền thống được nhiều người biết đến hơn. Trong tiết mục lần này, tôi mang đến giai điệu dân gian của vùng đồng bằng Bắc Bộ và tái hiện không khí lễ hội truyền thống trên sân khấu. Dù không phải là một làn điệu quan họ thuần túy, nhưng tinh thần văn hóa Bắc Bộ vẫn được giữ lại”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Tiết mục được dàn dựng công phu của Minh Ngọc, với sự xuất hiện của 12 chú ngựa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ ca sĩ cho rằng, khán giả trẻ ngày nay rất cởi mở với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. “Khi những giai điệu dân ca được đặt trong một không gian sân khấu hiện đại, có âm thanh, ánh sáng và cách dàn dựng mới mẻ, các bạn trẻ lại càng cảm thấy thú vị và tò mò.

Tôi tin rằng khi mình mang dân ca đến gần hơn với đời sống hôm nay bằng những cách thể hiện phù hợp với thời đại, khán giả trẻ hoàn toàn có thể đón nhận và yêu thích những giá trị âm nhạc truyền thống”, Minh Ngọc nói.

Minh Ngọc cho biết cô sẽ tiếp tục theo đuổi con đường đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ thông qua các dự án âm nhạc mới và những sân khấu hiện đại. “Tôi muốn giữ hồn dân ca, nhưng cũng phải làm mới đủ để người trẻ cảm thấy gần gũi”, cô nói.