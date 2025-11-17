Video
Ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau công khai hẹn hò

Tháng 10, nữ ca sĩ người Mỹ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau công khai hẹn hò tại Pháp. Trước đó, họ đã bí mật gặp gỡ từ tháng 7.
