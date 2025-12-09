Video
video cùng chuyên mục

Ca sĩ Hòa Minzy hát "Bắc Bling" hút 278 triệu lượt xem

Ra mắt vào tháng 3, Bắc bling của Hòa Minzy đã tạo nên cơn sốt khi kết hợp nhuần nhuyễn chất liệu dân ca Kinh Bắc với âm nhạc hiện đại.
