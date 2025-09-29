Video
video cùng chuyên mục

Ca sĩ Đức Phúc khoe chiếc cúp Quán quân Intervision 2025

Tại buổi giao lưu ở TPHCM, ca sĩ Đức Phúc rạng rỡ khoe cúp quán quân, hô vang hai tiếng "Việt Nam" đầy tự hào.
Đọc thêm : Đức Phúc lên tiếng trước thông tin chưa kiểm chứng từ truyền thông quốc tế