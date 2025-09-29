Đức Phúc lên tiếng trước thông tin chưa kiểm chứng từ truyền thông quốc tế

Chiều 29/9, ca sĩ Đức Phúc tổ chức buổi giao lưu cùng truyền thông và khán giả tại TPHCM sau khi trở về từ cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025.

Ca sĩ Đức Phúc lần đầu khoe chiếc cúp Quán quân Intervision 2025 tại buổi giao lưu chiều 29/9 ở TPHCM (Video: Bích Phương).

Đoạt danh hiệu quán quân, Đức Phúc chia sẻ, đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn với anh. Nam ca sĩ xúc động nhìn lại hành trình từ ngày đầu tiên tìm tòi ý tưởng, bàn bạc cùng ê-kíp, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, nhà sản xuất âm nhạc Dương K, cho đến khi chọn Phù Đổng Thiên Vương làm tiết mục trình diễn và được hô vang hai tiếng "Việt Nam" trước bạn bè quốc tế.

"Trong đêm chung kết, khán giả Nga và khán giả quốc tế dành sự ủng hộ nhiệt tình cho tiết mục của Việt Nam. Nhiều người nhận xét rằng màn trình diễn của Việt Nam là một trong những tiết mục đạt hiệu ứng khán giả lớn nhất của các đêm thi.

Sau khi đoạt Quán quân Intervision 2025, tôi cũng khá bất ngờ khi biết rằng mình được nhiều khán giả Nga yêu mến. Thời gian qua, mỗi khi đi ra phố, tôi thường được các khán giả Nga nhận ra, tới chụp hình cùng. Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc", Đức Phúc kể.

Đức Phúc chia sẻ kỷ niệm hành trình thi quốc tế, phản ứng về những thông tin từ truyền thông nước ngoài (Ảnh: Ban tổ chức).

Khi được hỏi về những bài báo phương Tây giới thiệu Đức Phúc là "ca sĩ đồng tính", giọng ca 9X cho biết, anh không quá bận tâm vì đây đều là thông tin chưa được kiểm chứng.

"Những ngày vừa qua, tôi không có nhiều thời gian sử dụng mạng xã hội nên chỉ biết về thông tin này từ ê-kíp. Thực ra tôi không hài lòng vì đây là những thông tin chưa được kiểm chứng, xác thực. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy mình không có nghĩa vụ cần phải quan tâm nhiều đến điều đó.

Một điều khiến tôi cảm thấy may mắn là khi tôi còn chưa biết về thông tin này, thì ban tổ chức cuộc thi đã nhắn tin xin lỗi, động viên tôi. Họ cũng nói rằng sẽ xử lý những nguồn tin sai lệch. Tôi rất biết ơn vì điều đó", Đức Phúc nói.

Trong buổi giao lưu, ca sĩ Đức Phúc cũng chia sẻ niềm tự hào khi nhắc đến người thầy - ca sĩ Mỹ Tâm - huấn luyện viên của anh tại Giọng hát Việt 2015.

"Tôi luôn khoe khoang với bạn bè rằng mình là học trò của cô Mỹ Tâm. Tình yêu thương, sự dạy dỗ của cô Tâm là điều tôi vô cùng trân quý. Cách cô cống hiến trong âm nhạc, ứng xử trong đời sống, thực hiện các hoạt động xã hội cũng ảnh hưởng lớn đến tôi, giúp tôi noi gương.

Nếu không có cô Mỹ Tâm, chú Hồ Hoài Anh, sẽ không bao giờ có Đức Phúc hôm nay", Đức Phúc bộc bạch.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM trao món quà đặc biệt cho ca sĩ Đức Phúc (Ảnh: Ban tổ chức).

NSND Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - cũng có mặt để chúc mừng ca sĩ Đức Phúc sau chiến thắng vang dội ở sân chơi quốc tế.

Phía Sở gửi tặng món quà là bức tranh in hình ảnh Nhà hát TPHCM với thông điệp dù Đức Phúc đi tới đâu, quê hương, đất nước cũng là nơi chắp cánh, dõi theo ca sĩ.