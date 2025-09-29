Đức Phúc lên tiếng trước thông tin chưa kiểm chứng từ truyền thông quốc tế
(Dân trí) - Đức Phúc nói một số bài báo từ truyền thông quốc tế đưa thông tin chưa kiểm chứng. Nam ca sĩ cũng hé lộ cách ban tổ chức Intervision 2025 an ủi anh sau khi xảy ra vụ việc.
Chiều 29/9, ca sĩ Đức Phúc tổ chức buổi giao lưu cùng truyền thông và khán giả tại TPHCM sau khi trở về từ cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025.
Đoạt danh hiệu quán quân, Đức Phúc chia sẻ, đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn với anh. Nam ca sĩ xúc động nhìn lại hành trình từ ngày đầu tiên tìm tòi ý tưởng, bàn bạc cùng ê-kíp, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, nhà sản xuất âm nhạc Dương K, cho đến khi chọn Phù Đổng Thiên Vương làm tiết mục trình diễn và được hô vang hai tiếng "Việt Nam" trước bạn bè quốc tế.
"Trong đêm chung kết, khán giả Nga và khán giả quốc tế dành sự ủng hộ nhiệt tình cho tiết mục của Việt Nam. Nhiều người nhận xét rằng màn trình diễn của Việt Nam là một trong những tiết mục đạt hiệu ứng khán giả lớn nhất của các đêm thi.
Sau khi đoạt Quán quân Intervision 2025, tôi cũng khá bất ngờ khi biết rằng mình được nhiều khán giả Nga yêu mến. Thời gian qua, mỗi khi đi ra phố, tôi thường được các khán giả Nga nhận ra, tới chụp hình cùng. Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc", Đức Phúc kể.
Khi được hỏi về những bài báo phương Tây giới thiệu Đức Phúc là "ca sĩ đồng tính", giọng ca 9X cho biết, anh không quá bận tâm vì đây đều là thông tin chưa được kiểm chứng.
"Những ngày vừa qua, tôi không có nhiều thời gian sử dụng mạng xã hội nên chỉ biết về thông tin này từ ê-kíp. Thực ra tôi không hài lòng vì đây là những thông tin chưa được kiểm chứng, xác thực. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy mình không có nghĩa vụ cần phải quan tâm nhiều đến điều đó.
Một điều khiến tôi cảm thấy may mắn là khi tôi còn chưa biết về thông tin này, thì ban tổ chức cuộc thi đã nhắn tin xin lỗi, động viên tôi. Họ cũng nói rằng sẽ xử lý những nguồn tin sai lệch. Tôi rất biết ơn vì điều đó", Đức Phúc nói.
Trong buổi giao lưu, ca sĩ Đức Phúc cũng chia sẻ niềm tự hào khi nhắc đến người thầy - ca sĩ Mỹ Tâm - huấn luyện viên của anh tại Giọng hát Việt 2015.
"Tôi luôn khoe khoang với bạn bè rằng mình là học trò của cô Mỹ Tâm. Tình yêu thương, sự dạy dỗ của cô Tâm là điều tôi vô cùng trân quý. Cách cô cống hiến trong âm nhạc, ứng xử trong đời sống, thực hiện các hoạt động xã hội cũng ảnh hưởng lớn đến tôi, giúp tôi noi gương.
Nếu không có cô Mỹ Tâm, chú Hồ Hoài Anh, sẽ không bao giờ có Đức Phúc hôm nay", Đức Phúc bộc bạch.
NSND Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - cũng có mặt để chúc mừng ca sĩ Đức Phúc sau chiến thắng vang dội ở sân chơi quốc tế.
Phía Sở gửi tặng món quà là bức tranh in hình ảnh Nhà hát TPHCM với thông điệp dù Đức Phúc đi tới đâu, quê hương, đất nước cũng là nơi chắp cánh, dõi theo ca sĩ.
Tối 20/9 (giờ địa phương), tại sân vận động Live Arena (Moskva, Nga), ca sĩ Đức Phúc xuất sắc giành ngôi Quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025.
Cuộc thi quy tụ đại diện từ 23 quốc gia, trong đó có Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Cuba, Venezuela, Ai Cập, Nam Phi…
Trong chung kết, Đức Phúc biểu diễn tiết mục Phù Đổng Thiên Vương - bài hát do Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực của Đức Phúc. Thủ tướng cho rằng ca sĩ Đức Phúc đã thổi hồn vào ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.
"Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sĩ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong thư chúc mừng.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, sự tham gia của Việt Nam khi cuộc thi Intervision 2025 được trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi "âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới".
"Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới", thư chúc mừng của Thủ tướng nêu rõ.