Cá sấu ngậm thi thể của bé trai 10 tuổi

Bé trai 10 tuổi đang bơi trên sông ở Indonesia bất ngờ bị một con cá sấu nổi lên tấn công. Sau đó, con vật ngậm chặt thi thể nạn nhân rồi lặn xuống nước.
