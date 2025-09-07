Video
video cùng chuyên mục

Cá sấu liều lĩnh giành bữa ăn với đàn sư tử

Các du khách có mặt tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Kruger, Nam Phi, đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng một con cá sấu đang thản nhiên thưởng thức bữa ăn cùng bầy sư tử.
