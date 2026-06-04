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Cá sấu bị rớt ở Đồng Nai.

Con cá sấu bị cột miệng bị rớt trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai.
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