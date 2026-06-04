Cá sấu bò giữa đường ở Đồng Nai, người dân hốt hoảng

Tối 4/6, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh con cá sấu dài khoảng 1,2m, bị buộc miệng, bò giữa quốc lộ 1, đoạn qua phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai.

Theo clip, con cá sấu bò giữa đường, đầu rướn lên. Nhiều người dân dừng lại theo dõi. Dù bị buộc miệng, con vật vẫn tỏ ra hung dữ, có khả năng gây nguy hiểm cho người dân.

Hình ảnh cá sấu trên đường (Ảnh: CTV).

Anh Lê Văn Tuấn (phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai) cho biết: "Khi tôi lái xe đi ngang đã thấy con cá sấu bị buộc miệng trên đường. Có lẽ cá sấu bị rơi từ xe của một thương lái. Sau đó, có người đàn ông dùng bao tải tìm cách bắt cá sấu".

Cá sấu là loài bò sát hung dữ, thuộc danh mục động vật hoang dã được bảo vệ.

Để được phép nuôi cá sấu thương phẩm hoặc làm cảnh, các tổ chức, cá nhân phải đăng ký với nhà chức trách và tuân thủ điều kiện đi kèm. Đặc biệt, hệ thống chuồng trại phải được xây dựng kiên cố, không để vật nuôi xổng chuồng gây nguy hiểm cho cộng đồng.