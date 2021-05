Cả nhà khiếp vía khi bị xe tải “gõ cửa” lúc nửa đêm

(Dân trí) - Khoảng 1h30 ngày 22/01 gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn - ấp Bình an 2, xã An Hoà (Châu Thành, An Giang) trải qua một phen khiếp vía khi chiếc xe tải đâm sầm vào nhà. Khi đó, vợ chồng ông Sơn đang ngủ và chỉ cách đầu xe trong gang tấc.