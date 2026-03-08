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Cá mú khổng lồ bất ngờ nuốt chửng cá mập trước mặt thợ lặn

Đoạn video do một thợ lặn ghi lại cho thấy cá mú khổng lồ đã bất ngờ nuốt chửng con cá mập đang bơi ngay trước mặt, không cho con mồi bất cứ cơ hội này để chạy thoát.
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