Cá mập săn mồi ngay cạnh thuyền của các ngư dân

Nhóm các ngư dân đã có tình huống thót tim khi một con cá mập bất ngờ lao lên khỏi mặt nước, tấn công và ăn thịt con cá mà nhóm ngư dân này vừa bắt được và chuẩn bị kéo lên bờ.
