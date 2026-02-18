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Ca khúc "Happy New Year" của nhóm ABBA

Ra đời vào đầu thập niên 1980, “Happy New Year” đã trở thành giai điệu gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ, là bản nhạc quen thuộc mỗi khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.
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