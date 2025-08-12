Video
video cùng chuyên mục

Ca khúc "Còn gì đẹp hơn" đang gây sốt của Nguyễn Hùng

Tác giả Nguyễn Hùng đã lấy cảm hứng từ phim "Mưa đỏ" để viết nên ca từ nhẹ nhàng mà giàu sức mạnh của "Còn gì đẹp hơn".
Đọc thêm : "Còn gì đẹp hơn" gây chú ý, nhạc sĩ Gen Z bật mí về ca từ bài hát