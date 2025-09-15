Vì sao "Còn gì đẹp hơn" gây sốt nhưng không được chọn là nhạc phim Mưa đỏ?

"Còn gì đẹp hơn" gây sốt, khán giả hụt hẫng

Gần đây, ca khúc Còn gì đẹp hơn do ca sĩ Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện trở thành hiện tượng của thị trường nhạc Việt.

Ca sĩ, diễn viên Nguyễn Hùng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo số liệu của The official SEA charts (bảng xếp hạng chính thức tại Việt Nam, được vận hành bởi Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế), Còn gì đẹp hơn hiện xếp vị trí số một, là bài hát được yêu thích nhất Việt Nam tuần qua.

Dữ liệu của bảng xếp hạng dựa trên lượt nghe trực tuyến từ các ứng dụng nghe nhạc như: Apple Music, Deezer, Spotify và YouTube.

Tuần qua, bài hát "Còn gì đẹp hơn" xếp vị trí số một tại bảng xếp hạng The official SEA charts ở Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Bảng xếp hạng các ca khúc Việt Nam được yêu thích nhất theo dữ liệu của Billboard Vietnam cũng gọi tên Còn gì đẹp hơn ở vị trí đầu bảng. Trên YouTube, MV ca khúc đạt 24 triệu lượt xem, hiện xếp vị trí 64 tại bảng xếp hạng 100 MV hàng đầu thế giới trong tuần.

Các đoạn trích trong ca khúc Còn gì đẹp hơn cũng trở thành nhạc nền được nhiều khán giả ưa chuộng. Theo ghi nhận của phóng viên, tính đến ngày 14/9, có khoảng 270.000 video trên TikTok sử dụng nhạc Còn gì đẹp hơn để lồng ghép vào những video có nội dung thể hiện tình yêu đất nước, tinh thần tự hào dân tộc trong dịp đại lễ 2/9.

Tiết mục "Còn gì đẹp hơn" tại concert "Sao nhập ngũ" do Bùi Công Nam và Nguyễn Hùng thể hiện gây sốt mạng xã hội (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Những phiên bản Còn gì đẹp hơn do một số ca sĩ khác kết hợp Nguyễn Hùng thể hiện ở những buổi hòa nhạc thời gian qua như Bùi Công Nam, Phạm Thu Hà... cũng được đông đảo khán giả đón nhận.

Mặc dù tạo nên cơn sốt tại thị trường nhạc Việt, Còn gì đẹp hơn vẫn khiến người hâm mộ tiếc nuối vì không phải là nhạc phim chính thức của Mưa đỏ.

Trước đó, Nguyễn Hùng lần đầu phát hành Còn gì đẹp hơn vào cuối tháng 7, giới thiệu là "bài hát được lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ". Nhạc phẩm được sáng tác trong giai đoạn anh tham gia đóng nhân vật Hải, lấy cảm hứng từ câu chuyện về những chiến sĩ năm xưa.

Bài hát không được phát trong phim Mưa đỏ nhưng cho đến hiện tại, nhiều khán giả đánh giá ca khúc có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn cả nhạc phim chính thức - Nỗi đau giữa hòa bình do Hòa Minzy thể hiện.

Thậm chí, dân mạng còn hiểu lầm Còn gì đẹp hơn là bài hát chủ đề của Mưa đỏ. Nhiều người cho biết họ ra rạp xem Mưa đỏ, chờ đợi bản nhạc Còn gì đẹp hơn vang lên trong bộ phim, nhưng cuối cùng hụt hẫng vì nhận ra bài hát không phải nhạc phim.

Một số bình luận: "Tôi mong chờ được nghe bài hát này vang lên trong phim nên hết phim rồi vẫn nán lại đợi, cuối cùng thấy rất hụt hẫng"; "Đó là điều mà tôi cảm thấy tiếc nuối nhất cả 2 lần xem Mưa đỏ. Chỉ ước rằng cảnh cuối phim, khúc nhạc ấy vang lên thì còn gì bằng"...

Một khán giả bày tỏ ý kiến: "Phim khắc họa hình ảnh người chiến sĩ sâu hơn là hình tượng người mẹ. Bài hát này nên được sử dụng cho những khoảng lặng ở chiến trường và cao trào cuối phim lúc người lính bị thiêu sống thì sẽ đẩy cảm xúc khán giả lên cao hơn nữa"...

Đạo diễn lý giải ra sao?

Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông hồi tháng 8, đạo diễn Đặng Thái Huyền từng chia sẻ về việc chọn ca khúc chủ đề cho phim Mưa đỏ.

Theo nữ đạo diễn, ê-kíp chọn Nỗi đau giữa hòa bình đồng hành cùng Mưa đỏ vì ý nghĩa sâu sắc của ca khúc. "Ca khúc Còn gì đẹp hơn phản ánh tâm trạng của người lính ra trận luôn nhớ về người thân. Nhưng bài hát chủ đề phải nâng tầm, chạm đến nỗi đau, điều cốt lõi nhất của chiến tranh, đó là người mẹ", đạo diễn cho biết.

Nguyễn Hùng đánh đàn, hát "Còn gì đẹp hơn" ở buổi họp báo giới thiệu phim "Mưa đỏ" hôm 27/7 tại Hà Nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng cho biết, chị xúc động khi nghe tác phẩm của Nguyễn Hùng. Bài hát Còn gì đẹp hơn khiến chị nhớ những giai điệu đầu tiên của ca khúc này vang lên khi Nguyễn Hùng đang trong giai đoạn nghiền ngẫm kịch bản, tập luyện cùng các bạn diễn ở phim trường.

"Trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh rất rõ ràng: Một ngày nào đó, Hùng và Tiểu đội 1 sẽ khoác vai nhau, cùng hát bài ấy trên sân khấu giới thiệu về phim Mưa đỏ. Và mong ước ấy đã thành hiện thực", đạo diễn chia sẻ.

Về phía ca sĩ, diễn viên Nguyễn Hùng, anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi ca khúc được yêu mến và lan toả mạnh mẽ.

"Tôi choáng ngợp vì ca khúc được chia sẻ rất nhanh. Bài hát đã được biểu diễn ở concert Sao nhập ngũ ngày 24/8 tại TPHCM, concert Tôi yêu Tổ quốc tôi ngày 31/8 và đêm nghệ thuật đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tối 1/9 tại Hà Nội.

Đôi khi, tôi muốn mình như một khán giả, đứng dưới để xem toàn cảnh sân khấu của mình trông như thế nào. Vì hát trên sân khấu, sẽ không bao giờ biết cảm giác đó ra sao", Nguyễn Hùng cho biết.

Nam diễn viên nói thêm, mỗi lần lên sân khấu hát Còn gì đẹp hơn là anh lại khóc vì những ca từ xúc động, ý nghĩa trong tác phẩm.

Bài hát Còn gì đẹp hơn được viết trong 2 giai đoạn. Khi nhận được kịch bản, Nguyễn Hùng viết 50% bản nhạc và dừng lại. Sau khi ghi hình xong bộ phim, anh hoàn thiện nốt 50% nhạc phẩm.

Nguyễn Hùng cũng chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng, anh mất khoảng 2 ngày để viết đoạn điệp khúc gây sốt trên mạng xã hội: "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng, đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước. Với con thế thôi còn gì đẹp hơn".